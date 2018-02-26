مهاجم المقاولون العرب يعلق على الهزيمة من المصري وانضمامه للمنتخب

علق أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على الهزيمة من المصري في الدوري، كما أعرب عن أمله بالانضمام للمنتخب.

وقال علي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "قدمنا شوط أول جيد وتم احتساب ركلة جزاء علينا، كما تم احتساب فاولات غير عادلة علينا ولن اتحدث عنها".

واختتم علي تصريحاته قائلاً: "أي لاعب يتمنى الانضمام للمنتخب وانضممت له تحت قيادة حسن شحاتة ولعبت في أكبر 3 أندية في الوطن العربي".