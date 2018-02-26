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مهاجم المقاولون العرب يعلق على الهزيمة من المصري وانضمامه للمنتخب

الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:52 ص
مهاجم المقاولون العرب يعلق على الهزيمة من المصري وانضمامه للمنتخب
أحمد علي
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ريهام عبد المحسن
 

علق أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على الهزيمة من المصري في الدوري، كما أعرب عن أمله بالانضمام للمنتخب.

 

وقال علي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "قدمنا شوط أول جيد وتم احتساب ركلة جزاء علينا، كما تم احتساب فاولات غير عادلة علينا ولن اتحدث عنها".

 

واختتم علي تصريحاته قائلاً: "أي لاعب يتمنى الانضمام للمنتخب وانضممت له تحت قيادة حسن شحاتة ولعبت في أكبر 3 أندية في الوطن العربي".

 

المزيد عن: مهاجم المقاولون العرب منتخب مصر رياضة المقاولون العرب أخبار الرياضة أحمد علي
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