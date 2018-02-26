مهاجم المقاولون العرب يعلق على الهزيمة من المصري وانضمامه للمنتخب
الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:52 ص
ريهام عبد المحسن
علق أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على الهزيمة من المصري في الدوري، كما أعرب عن أمله بالانضمام للمنتخب.
وقال علي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت":
"قدمنا شوط أول جيد وتم احتساب ركلة جزاء علينا، كما تم احتساب فاولات غير عادلة
علينا ولن اتحدث عنها".
واختتم علي تصريحاته قائلاً: "أي لاعب يتمنى الانضمام
للمنتخب وانضممت له تحت قيادة حسن شحاتة ولعبت في أكبر 3 أندية في الوطن العربي".