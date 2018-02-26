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نيو جيفت عن عدم مشاركة عمرو جمال مع بيدفيست: ربما يفاوضون مهاجما آخر

الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:45 ص
نيو جيفت عن عدم مشاركة عمرو جمال مع بيدفيست: ربما يفاوضون مهاجما آخر
عمرو جمال
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ريهام عبد المحسن
 

كشف نيو جيفت نجم الأسيوطي عن رأيه في عمرو جمال نجم بيدفيست الجنوب أفريقي وباكا نجم الأهلي.

 

وقال جيفت في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " عمرو جمال لاعب جيد جداً وقدم مستوى جيداً عندنا أتى لبيدفيست وبدأ في تسجيل الأهداف ولكنه توقف عن المشاركة ولا أعلم لماذا ربما لأنه من الممكن أنهم يفاوضون لاعب آخر ولم تتح لي الفرصة لمواجهته بسبب إصابتي".

 

واختتم جيفت تصريحاته قائلاً: "سأذهب للأهلي لأنه أحد أفضل الأندية في إفريقيا وإذا لعبت له سأكون في كتب التاريخ في مصر وإفريقيا وباكاماني لاعب جيد وعليه أن يجتهد".

 

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