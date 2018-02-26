ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيفي عبده بعد اعتماد اللاميه موضة 2018: "سابقة عصرك يا فوفا بالاسترتش" (صورة)

الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:26 ص
فيفي عبده بعد اعتماد اللاميه موضة 2018: سابقة عصرك يا فوفا بالاسترتش (صورة)
طباعة
الفجر الفني
 


نشرت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة من أحد مشاهد أفلامها وهي ترتدي الاسترتش، في إشارة منها إلى تأكيدات انتشار موضة ارتداء اللاميه المشابه له بين الفتيات صيف العام الحالي. 

وعلقت قائلة: "دايمًا سابقة عصرك يا فوفا ولابسة الموضة قبل ما الناس تلبسها،، دي صورتي من مشهد في فيلم "الستات" مع النجم محمود ياسين".


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فيفي عبده فن سينما دراما اللاميه الفجر الفني الستات استرتش اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
21:00
-
تونديلا
سبورتينج لشبونة
-
x
23:00
-
موريرينسي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:45
-
نابولي
كأس الإتحاد الآسيوي
السويق - عمان
-
x
17:00
-
القوة الجوية - العراق
الجزيرة - الأردن
-
x
17:00
-
المالكية - البحرين
الزوراء - العراق
-
x
17:00
-
الجيش - سوريا
المنامة - البحرين
-
x
17:30
-
العهد - لبنان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/26/2018 8:00:08 AM