فيفي عبده بعد اعتماد اللاميه موضة 2018: "سابقة عصرك يا فوفا بالاسترتش" (صورة)

ايوه بقي و يلا بقي اسكوز مي دايماً سابقة عصرك يا فوفا و لبسة الموضة قبل ما الناس تلبسها دي صورتي من مشهد في فيلم "الستات" مع النجم محمود ياسين لف يوووو خمسة مواه 😄❤️✋🏻💋💋💋💋💋

