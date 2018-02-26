فيفي عبده بعد اعتماد اللاميه موضة 2018: "سابقة عصرك يا فوفا بالاسترتش" (صورة)









نشرت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة من أحد مشاهد أفلامها وهي ترتدي الاسترتش، في إشارة منها إلى تأكيدات انتشار موضة ارتداء اللاميه المشابه له بين الفتيات صيف العام الحالي.





وعلقت قائلة: "دايمًا سابقة عصرك يا فوفا ولابسة الموضة قبل ما الناس تلبسها،، دي صورتي من مشهد في فيلم "الستات" مع النجم محمود ياسين".









