موليمي يتحدث عن أصعب لحظاته مع منتخب أوغندا ويرد على شائعة نومه

أكد الأوغندي ايزاك موليمي نجم الأسيوطي، أن خسارة منتخب بلاده من مصر في تصفيات كأس العالم هي أصعب لحظات حياته.

وقال موليمي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "ايزاك تعني إسحاق وأحب منادتي به وأتمنى اللعب في المنتخب الأوغندي وكانت لحظة صعبة عندما خسرنا من مصر في تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "لعبت المباراة الأخيرة التي لعبناها أمام مصر وشاركت في الدقيقة 90".

وردا على شائعة نومه وفشله في اللحاق بمعسكر المنتخب، علق ايزاك قائلا: "إنها كذبة ودائماً مستيقظ لخدمة بلدي ولا أنام".