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موليمي: أتمنى اللعب للأهلي.. وعلي ماهر مدرب عادل

الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:35 ص
موليمي: أتمنى اللعب للأهلي.. وعلي ماهر مدرب عادل
الأسيوطي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح ايزاك موليمي نجم الأسيوطي، أن علي ماهر المدير الفني للفريق جيد لأنه يعطي الفرص والعدل للاعبين، كما أكد أنه إذا أتيحت له الفرصة للعب في مصر فسيلعب للأهلي.

 

وقال موليمي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " المشكلة في بلدي أنهم يطلبون أموال كثيرة والنادي المهتم بي لا يستطيع دفعها".

 

وأضاف: "ماهر مدرب جيد لأنه يعطي الفرص والعدل للاعبين".

 

واختتم موليمي تصريحاته قائلاً: "سألعب للأهلي لأنه اسم له علامة في إفريقيا ورقم واحد فيها".

 

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