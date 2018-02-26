ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المصري: لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين.. وقادورن على عبور أزمة "انيكي"

الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:04 ص
المصري: لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين.. وقادورن على عبور أزمة انيكي
المصري البورسعيدي
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري عقب الفوز على المقاولون العرب، بأنه لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض مع انيكي الذي فاز بقضية مستحقاته على النادي أو تأجيل الحكم لـ 6 أشهر.

 

وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين هذا الموسم ولكن كان هناك مستحقات متأخرة من الموسم الماضي وقبل سفرهم إلى تنزانيا لخوض مباراتهم في الكونفدرالية سيحصلون عليها وتم صرف جميع مستحقات ومكافآت اللاعبين حتى الآن".

 

وعن أزمة لاعب الفريق السابق انيكي، اختتم الخولي تصريحاته قائلاً: "طالما هذا المجلس موجود فسنعبر أزمة انيكي الذي فاز بقضية مستحقاته على النادي البالغة 7 مليون ونصف جنيه ونعمل مع المحامي لتأجيل الحكم 6 أشهر أو التفاوض مع اللاعب".

 

المزيد عن: محمد الخولي رياضة المصري الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
21:00
-
تونديلا
سبورتينج لشبونة
-
x
23:00
-
موريرينسي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:45
-
نابولي
كأس الإتحاد الآسيوي
السويق - عمان
-
x
17:00
-
القوة الجوية - العراق
الجزيرة - الأردن
-
x
17:00
-
المالكية - البحرين
الزوراء - العراق
-
x
17:00
-
الجيش - سوريا
المنامة - البحرين
-
x
17:30
-
العهد - لبنان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/26/2018 8:00:08 AM