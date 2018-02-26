المصري: لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين.. وقادورن على عبور أزمة "انيكي"

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري عقب الفوز على المقاولون العرب، بأنه لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض مع انيكي الذي فاز بقضية مستحقاته على النادي أو تأجيل الحكم لـ 6 أشهر.

وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين هذا الموسم ولكن كان هناك مستحقات متأخرة من الموسم الماضي وقبل سفرهم إلى تنزانيا لخوض مباراتهم في الكونفدرالية سيحصلون عليها وتم صرف جميع مستحقات ومكافآت اللاعبين حتى الآن".

وعن أزمة لاعب الفريق السابق انيكي، اختتم الخولي تصريحاته قائلاً: "طالما هذا المجلس موجود فسنعبر أزمة انيكي الذي فاز بقضية مستحقاته على النادي البالغة 7 مليون ونصف جنيه ونعمل مع المحامي لتأجيل الحكم 6 أشهر أو التفاوض مع اللاعب".