الأسيوطي يتعاقد مع إبراهيم عادل من المريخ البورسعيدي

انتقل إبراهيم عادل لاعب المريخ مواليد ٢٠٠١، إلى نادي الأسيوطى بعد أن تلقى مجلس إدارة الأول عرضاً من مسئولى الأسيوطى لإنهاء إجراءات ضم اللاعب في أسرع وقت.

وبعد مفاوضات بين إدارة المريخ متمثلة في محمود الملاح نائب رئيس النادي، ومحمود الأسيوطى رئيس الأسيوطي تم الإتفاق على بنود التعاقد وتوقيع اللاعب ووالده على العقود في حضور الكابتن أحمد عثمان "بليه " وكيل اللاعب.

ويحصل المريخ على مقابل مادي مع مميزات إقامة معسكرات للفرق بمنتجع الأسيوطي، بالإضافة نسبة ٢٠ ٪ من عائد بيع أو إعارة نادي الأسيوطى للاعب.