صاحب الإنشاد لـ"محمد صلاح" يداعب الإبراشي: "هاعملك واحدة إنت كمان"
الإثنين 26/فبراير/2018 - 04:52 ص
نعيم يوسف
برر المنشد طارق عبد الرحمن، إنشاده حبا في اللاعب المصري محمد صلاح، قائلا إن اللاعب المصري رفع اسم البلد، وجميع الناس في البلد قاموا بتكريمه، وكل شخص يجب أن يكرمه بأسلوبه الخاص.
وداعب "عبدالرحمن" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج قائلا: "هاعملك واحدة انت كمان"، الأمر الذي قابله الإبراشي بالضحك.
ورد مصطفى علوان، الشيخ الأزهري، قائلا إن الإنشاد الديني إما أن يكون لشخص النبي، أو في ذات الله عز وجل، أو الأذكار، والإنشاد والمديح للأشخاص لا ينبغي أن يتم لأنه وضع "صلاح" في منزله الله ورسوله.
وداعب "عبدالرحمن" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج قائلا: "هاعملك واحدة انت كمان"، الأمر الذي قابله الإبراشي بالضحك.
ورد مصطفى علوان، الشيخ الأزهري، قائلا إن الإنشاد الديني إما أن يكون لشخص النبي، أو في ذات الله عز وجل، أو الأذكار، والإنشاد والمديح للأشخاص لا ينبغي أن يتم لأنه وضع "صلاح" في منزله الله ورسوله.
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