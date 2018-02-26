صاحب الإنشاد لـ"محمد صلاح" يداعب الإبراشي: "هاعملك واحدة إنت كمان"



وداعب "عبدالرحمن" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج قائلا: "هاعملك واحدة انت كمان"، الأمر الذي قابله الإبراشي بالضحك.



ورد مصطفى علوان، الشيخ الأزهري، قائلا إن الإنشاد الديني إما أن يكون لشخص النبي، أو في ذات الله عز وجل، أو الأذكار، والإنشاد والمديح للأشخاص لا ينبغي أن يتم لأنه وضع "صلاح" في منزله الله ورسوله.

برر المنشد طارق عبد الرحمن، إنشاده حبا في اللاعب المصري محمد صلاح، قائلا إن اللاعب المصري رفع اسم البلد، وجميع الناس في البلد قاموا بتكريمه، وكل شخص يجب أن يكرمه بأسلوبه الخاص.