الأهلي يزف بشرة سارة لجماهيره قبل موقعة الداخلية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن جماعية الأداء أبرز ما يميز الفريق خلال المباريات السابقة، واللاعبون يؤدون المباريات بكل جدية حتى في المواجهات الودية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "إرضاء جماهير الأهلي هدفنا الأكبر، وسنواجه فريق مونانا الجابوني في بطولة إفريقيا في السادس من مارس على ستاد القاهرة الدولي".

وأكمل: "مونانا الفريق الأفضل في بلاده، وندرك أهمية دوري الأبطال ونستعد له بكل قوة، ونسعى لإسترجاع هذه البطولة إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "عمرو جمال معار لـ بيدفيست حتى نهاية الموسم، والبعض يطلق شائعات لا أساس لها من الصحة بخصوص فتحي والسعيد، وقدمنا عرضا يتناسب مع قيمة الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد".

وأردف: "لا توجد أي مبالغة في العرض الذي قدمناه للسعيد وفتحي، والأهلي يحتاج هذا الثنائي بشدة وفي حالة عدم موافقة اللاعبين على هذا العرض نتمنى لهما التوفيق في أي مكان أخر".

وتابع: "فتحي تلقى عرضا خليجيا وحاجتنا له سبب الرفض، وقد نعلن التجديد لأحد اللاعبين أو كلاهما خلال الأيام المقبلة، والسعيد وفتحي يؤديان مع الفريق بكل حب وإخلاص، ونراعي الكثير من الإعتبارات أثناء دراسة التجديد لنجوم الفريق".