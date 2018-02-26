الأولمبية المصرية: من حق الزمالك عقد جمعية عمومية طارئة ولكن!

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن من حق الزمالك عقد جمعية عمومية طارئة ولكن ليس من أجل التصويت على قانون في اللائحة.

وقال العريان في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "من حق الزمالك عقد جمعية عمومية غير عادية ولكن لا يجب أن يقوموا بالتصويت على قانون في اللائحة إلا لو كان قانون يخص الانتخابات وطريقتها".