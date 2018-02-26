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"عمال مصر": لن يتم تحصيل ضرائب على تسجيل العمال في وثيقة التأمين

الإثنين 26/فبراير/2018 - 04:36 ص
عمال مصر: لن يتم تحصيل ضرائب على تسجيل العمال في وثيقة التأمين
النائب محمد وهب الله
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نعيم يوسف
 
قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك مجموعة عمل ستبدأ العمل فورا من يوم 28 من الشهر الجاري، لحصر العمالة الموجودة في مص ووضع قاعدة بيانات لهم.

وأضاف "وهب الله" في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه لن يتم تحصيل ضرائب ممن يسجلون أنفسهم كما يُشاع، ولكن لوضع وثيقة تأمين على الحياة.

وتابع الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن هذا التسجيل اختياري لكي يتم التأمين على الحياة.

ولفت إلى أنه يتم الآن العمل على إصدار وثيقة تأمين أخرى لأصحاب المعاشات.

وكشف أن أصحاب الأعمال الذين لديهم عمال مثل عمال البناء، يدفعون عليهم تأمين جماعي، ويذهب إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ولا يعود على العامل بشيء.
المزيد عن: وثيقة تأمين محمد وهب الله لميس الحديدي الحاد
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