أحلام الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني للكويت وتهدي أميرها أغنية (فيديو)

تسلم لنا الكويت ويسلم شعبها وتسلم حياتك يا صباح الأحمد 💙💙💙💙💙 كل عام وانت بخير يا تاج راسنا يا عزنا وفخرنا وذخرنا ابوي صباح كل عام وانتوا بخير وقطعه من القلب يا اهل #الكويت احبكم 💙💙💙💙

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Feb 25, 2018 at 1:11pm PST