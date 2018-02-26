أحلام الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني للكويت وتهدي أميرها أغنية (فيديو)





احتفلت المطربة الإماراتية أحلام بالعيد الوطني لدولة الكويت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وشاركت أحلام، مقطع فيديو ظهرت خلالها وهي تهدي أمير الكويت الصباح الجابر الأحمد الصباح، أغنية بهذه المناسبة، تعبيرًا منها عن تقديرها له وللشعب الكويتي.



