"القرموطي" يرتدي نقابا على الهواء لهذا السبب (فيديو)



جاء ذلك في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، تعليقا على مقال يتحدث عن استخدام النقاب في تنفيذ الجرائم، للكاتب محمد حسن البنا، بالإضافة لاستخدامه من الإرهابين.



وقال "القرموطي" إنه ليس ضد النقاب، أو خلعه، ولكنه يتحدث عن استخدامه في الجرائم، كما عرض مقطع فيديو لاستخدام المجرمين له، لافتا إلى أنه لا أحد يسأل من يرتدون النقاب لأنهم سيدات.





ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، "نقابا" على الهواء مباشرة لتوضيح فكرة إمكانية استخدامه في ارتكاب الجرائم.