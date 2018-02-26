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"القرموطي" يرتدي نقابا على الهواء لهذا السبب (فيديو)

الإثنين 26/فبراير/2018 - 04:23 ص
القرموطي يرتدي نقابا على الهواء لهذا السبب (فيديو)
الإعلامي جابر القرموطي
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نعيم يوسف
 
ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، "نقابا" على الهواء مباشرة لتوضيح فكرة إمكانية استخدامه في ارتكاب الجرائم.

جاء ذلك في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، تعليقا على مقال يتحدث عن استخدام النقاب في تنفيذ الجرائم، للكاتب محمد حسن البنا، بالإضافة لاستخدامه من الإرهابين.

وقال "القرموطي" إنه ليس ضد النقاب، أو خلعه، ولكنه يتحدث عن استخدامه في الجرائم، كما عرض مقطع فيديو لاستخدام المجرمين له، لافتا إلى أنه لا أحد يسأل من يرتدون النقاب لأنهم سيدات.

المزيد عن: مانشيت القرموطي جابر القرموطي النقاب الجرائم
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