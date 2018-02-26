وزير الري: مصر تسعى للحصول على تعهد مكتوب من إثيوبيا بشأن سد النهضة



وأضاف "عبدالعاطي" في لقاء له مع قناة "ON Live" الفضائية، أن مصر بنت سد آخر في السودان، وبالتالي مصر ليست ضد التنمية في الدول الأفريقية، ولكن هذه السدود بنيت بالاتفاق بين الدول، وتم تقليل الضرر في المياة القادمة لمصر.



وتابع وزير الموارد المائية، أن سد النهضة تم الإعلان عنه بدون التشاور مع الدول، وبالرغم من ذلك هناك إصرار للوصول إلى اتفاق مرضي لملء وتشغيل وإدارة السد بما يؤدي إلى عدم الإضرار بمصر.



وأكد أن مصر تسعى إلى حصول على تعهد مكتوب من إثيوبيا بعدم تضرر حصة مصر لطمأنة المصريين.

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن بعض المغرضين كانوا يشيعون إن مصر ضد بناء السدود، ولكن هذا ليس صحيحًا، لافتا إلى أن مصر ساهمت في بناء سد بأوغندا، بما يوازي حوالي 300 مليون دولار حاليًا.