موعد مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري

تنطلق، غدا الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الذي يتصدره الأهلي برصيد 69 نقطة، بمباراة من العيار الثقيل بين الزمالك وطلائع الجيش.

ومازالت المنافسة مشتعلة على مركز الوصيف الذي يتنافس عليه كلا من الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة والإسماعيلي صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة والمصري صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

كما ينافس كلا من طنطا والرجاء والنصر ويطمحون بالفوز على كلا من الاتحاد ووادي دجلة والإنتاج الحربي على الترتيب للهروب من الهبوط للدرجة الثانية.

ويرصد "الفجر الرياضي" مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري:

الثلاثاء 27 فبراير 2018:

- الزمالك وطلائع الجيش الساعة 8 مساءًا

الأربعاء 28 فبراير 2018:

- طنطا والاتحاد السكندري الساعة 2.45 عصرًا

- الداخلية والأهلي الساعة 6 مساءًا

الخميس 1 مارس 2018:

- وادي دجلة والرجاء الساعة 2.45 عصرًا

- الإنتاج الحربي والنصر الساعة 5 مساءًًا

- سموحة والإسماعيلي الساعة 5 مساءًا

- إنبي والمقاولون الساعة 7 ونصف مساءًا

الجمعة 2 مارس 2018:

- بتروجيت ومصر المقاصة الساعة 4 عصرًا

- المصري والأسيوطي الساعة 6 ونصف مساءًا