فرج عامر يفاجئ "مرتضى" بعد دعوة أعضاء الزمالك لعقد "عمومية طارئة"

رد فرج عامر رئيس سموحة، على طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك بعقد جمعية عمومية طارئة، من أجل التصويت على وضع الأموال في حساب النادي.

وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "ليس من حق الجمعية العمومية أن توافق على وضع حسابات النادي في حسابات خاصة".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً: "وزارة الشباب والرياضة لا تتدخل في شئون الأندية ولكن من حقها الرقابة المالية أو الإدارية".