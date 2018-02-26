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جابر القرموطي يبيع "الفجل" في الاستوديو.. والسبب مفاجأة (فيديو)

الإثنين 26/فبراير/2018 - 04:24 ص
جابر القرموطي يبيع الفجل في الاستوديو.. والسبب مفاجأة (فيديو)
الإعلامي جابر القرموطي
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نعيم يوسف
 
أحضر الإعلامي جابر القرموطي، "فجل"، وخضار إلى التستوديو على الهواء مباشرة، وجلس على الأرض لتوضيح إحدى فقرات البرنامج.

جاء ذلك في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الأحد، تعليقا على خبر بيع الأطفال السمك والفجل والكوسة في أحد المدارس بالشرقية.

وقال "القرموطي" إن هذا الأمر تعرض للكثير من النقد، ولكن بالنسبة له: "الفكرة مش وحشة.. يعني الولد لما يرقص في ديسكو يعجبنا".

من جانبه علق محمد حسن نصرالله، مدير المدرسة، قائلا إنه يوجد لديهم في المدرسة عدد من مراكز التعلم، ومنها "مركز الأسرة"، وبالتالي يجب أن يتم تعليمهم كما يحدث في البيئة التي يعيشون فيها، موضحا أن هذا ما يحدث في الواقع، وحاولت المدرسة محاكاة الواقع في الريف.

المزيد عن: مدرسة مانشيت القرموطي جابر القرموطي الشرقية
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