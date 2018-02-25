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الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل مسلح بسكين

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:41 م
الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل مسلح بسكين
الشرطة الألمانية
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وكالات
 
أفادت الشرطة الألمانية في بيان لها، اليوم الأحد، عن إطلاق النار على رجل مسلح يحمل سكينا كبيرا، بمدينة هايدلبرج.

وحسب المعلومات الأولية للشرطة، فإن الرجل، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، كان يتجول قبل ظهر اليوم بالقرب من محطة القطار الرئيسية حاملا سكينا في يده، فأبلغت امرأة مارة، الشرطة.

وتحدث أفراد الشرطة إلى الرجل، وأرادوا تفتيشه، وطالبوه بإلقاء السكين، لكن الرجل لم يستجب، بل واصل عدوه، وهجم بالسكين على أفراد الشرطة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة قائلا: " وفي أعقاب ذلك صوب أفراد الشرطة النار على سيقان الرجل، ما كان له تأثيره على الفور"، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وأغلقت الشرطة مكان الحادث، ولم يتم الإعلان بعد عن الحالة الصحية للرجل، وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة.
المزيد عن: مسلح سكين المانيا الشرطة الالمانية
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