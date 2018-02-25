الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل مسلح بسكين

أفادت الشرطة الألمانية في بيان لها، اليوم الأحد، عن إطلاق النار على رجل مسلح يحمل سكينا كبيرا، بمدينة هايدلبرج.





وحسب المعلومات الأولية للشرطة، فإن الرجل، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، كان يتجول قبل ظهر اليوم بالقرب من محطة القطار الرئيسية حاملا سكينا في يده، فأبلغت امرأة مارة، الشرطة.





وتحدث أفراد الشرطة إلى الرجل، وأرادوا تفتيشه، وطالبوه بإلقاء السكين، لكن الرجل لم يستجب، بل واصل عدوه، وهجم بالسكين على أفراد الشرطة.



