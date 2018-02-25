بورصة النيل تصعد 0.48% في ختام تعاملات اليوم

صعد مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم وبلغت نسبة الصعود 0.48% عند مستوي 514.5 نقطة حيث جرت التداولات علي 15 ورقة مالية ارتفع منها 7 ورقات وانخفض منها ورقتين واستقر 6 ورقات وبلغ اجمالي التداولات 1.2 مليون جنيه من خلال تداول 1.1 مليون سهم .





وتصدرت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري قائمة الارتفاعات بنسبة 4.2%وتلاه شركة يونيفرت للصناعات الغذائية بنسبة 3.5% .





بينما تصدرت قائمة الانخفاضات شركه الدولية للصناعات الطبية ايكمي بنسبة 3.5% تليها شركة جينيال تورز بنسبة 1%.



