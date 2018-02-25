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بورصة النيل تصعد 0.48% في ختام تعاملات اليوم

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:44 م
بورصة النيل تصعد 0.48% في ختام تعاملات اليوم
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نيفين سمير
 
صعد   مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم  وبلغت نسبة الصعود  0.48% عند مستوي 514.5 نقطة حيث  جرت التداولات علي 15 ورقة مالية  ارتفع منها 7 ورقات وانخفض منها ورقتين واستقر 6 ورقات  وبلغ اجمالي التداولات  1.2 مليون  جنيه من خلال تداول  1.1 مليون  سهم .

وتصدرت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري  قائمة الارتفاعات   بنسبة  4.2%وتلاه شركة يونيفرت للصناعات الغذائية  بنسبة 3.5% .

بينما تصدرت قائمة الانخفاضات شركه الدولية للصناعات الطبية ايكمي  بنسبة 3.5% تليها شركة جينيال تورز  بنسبة 1%.

المزيد عن: بورصة النيل المشروعات الصغيرة البورصة المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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