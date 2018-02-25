كارثة أطاحت بـ"ناصية" أحمد مكي بعد تخطيه الـ16 مليون.. وyoutube يتهمه بالسرقة (صورة)

حذف موقع "يوتيوب" فيديو كليب أغنية "وقفة ناصية زمان" للفنان أحمد مكي، بعدما تجاوزت مشاهدات الكليب 16 مليون مشاهدة، منذ طرحه في ديسمبر الماضي.





وذكر موقع "يوتيوب" أن الفيديو متاح بناء على مطالبة بملكية حقوق الطبع والنشر لشركة "Audiam Publishing".





ورجح البعض أن سبب حذف "وقفة ناصية زمان"، هو تشابه لحنها مع أغنية the truth" " للمغنية الأيرلندية Róisín Murphy، والتي صدرت عام 2010.





وكان أحمد مكي، اتهم وقت صدور أغنيته بسرقته فكرة الكليب من أغنية "ديسباسيتو" للمغنيين البورتوريكيين لويس فونسي ودادي يانكي، ولكنه نفى ذلك في أكثر من تصريح.