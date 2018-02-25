عاشور وعبد الظاهر يقودان هجوم المقاصة أمام دجلة
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة وادى دجلة ، التي ستنطلق السابعة والنصف مساء اليوم الاحد ، على ستاد القاهرة الدولي ضمن الاسبوع 26 للدوري.
وضم تشكيل
الفريق : أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى أحمد سامى ، أحمد عبد العزيز مودى ،
محمود وحيد ، محمد تونى لخط الدفاع صلاح ريكو ، محمد مسعد ، ايريك تراوري ، باولن
فوافى ، صلاح عاشور لخط الوسط أحمد عبد الظاهر في الهجوم.
ويتواجد على
دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى ،
شريف حازم ، أحمد محسن ، هاني سعيد ، ،
محمد رمضان ،جون أنطوى ، رجب عمران
ويغيب عن
المقاصة للإصابة الرباعي أحمد مجدى ، عاصم سعيد ومصطفى شبيطه وحسنى فتحي .
يذكر أن
مباراة الدور الاول التي جمعت الفريقين
انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 – 3