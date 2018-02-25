عاشور وعبد الظاهر يقودان هجوم المقاصة أمام دجلة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة وادى دجلة ، التي ستنطلق السابعة والنصف مساء اليوم الاحد ، على ستاد القاهرة الدولي ضمن الاسبوع 26 للدوري.





وضم تشكيل الفريق : أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى أحمد سامى ، أحمد عبد العزيز مودى ، محمود وحيد ، محمد تونى لخط الدفاع صلاح ريكو ، محمد مسعد ، ايريك تراوري ، باولن فوافى ، صلاح عاشور لخط الوسط أحمد عبد الظاهر في الهجوم.





ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى ، شريف حازم ، أحمد محسن ، هاني سعيد ، ، محمد رمضان ،جون أنطوى ، رجب عمران





ويغيب عن المقاصة للإصابة الرباعي أحمد مجدى ، عاصم سعيد ومصطفى شبيطه وحسنى فتحي .





يذكر أن مباراة الدور الاول التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 – 3