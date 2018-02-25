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عاشور وعبد الظاهر يقودان هجوم المقاصة أمام دجلة

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:44 م
عاشور وعبد الظاهر يقودان هجوم المقاصة أمام دجلة
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الفجر الرياضي
 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة وادى دجلة ، التي ستنطلق السابعة والنصف مساء اليوم الاحد ، على ستاد القاهرة الدولي ضمن الاسبوع 26 للدوري.


وضم تشكيل الفريق : أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى أحمد سامى ، أحمد عبد العزيز مودى ، محمود وحيد ، محمد تونى لخط الدفاع صلاح ريكو ، محمد مسعد ، ايريك تراوري ، باولن فوافى ، صلاح عاشور لخط الوسط أحمد عبد الظاهر في الهجوم.


ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي  حارس مرمى ، شريف حازم ، أحمد محسن ، هاني سعيد ،  ، محمد رمضان ،جون أنطوى ، رجب عمران


ويغيب عن المقاصة للإصابة الرباعي أحمد مجدى ، عاصم سعيد ومصطفى شبيطه وحسنى فتحي .


يذكر أن مباراة  الدور الاول التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي  بنتيجة 3 – 3

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