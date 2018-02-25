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تعرفي على فوائد زيت اللوز المر للشعر

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:39 م
تعرفي على فوائد زيت اللوز المر للشعر
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إليكِ عزيزتي مجوعة من الفوائد التي تحصل عليها المرأة عند وضعها زيت اللوز المر على الشعر، وهي:-

- يمكن استخدامه كعلاج للأمراض والمشاكل التي قد يعاني منها الشعر مثل قشرة الرأس بفعل احتوائه على مواد مضادة للجراثيم، ويمكن استخدامه عن طريق مزج كميات قليلة من زيت اللوز المر مع لتر من الماء، ثم تدليك الشعر بالمزيج ثم غسله جيداً. 

- كما ويساعد على إطالة الشعر ويقضي على مشكلة تقصف الشعر وجفافه التي تؤدي إلى تساقطه، بالإضافة إلى أنه يعطي لمعاناً رائعاً للشعر ونعومة فائقة، وذلك عن طريق تسخين زيت اللوز المر قليلاً، ومزجه مع أي من الزيوت المفيدة للشعر مثل زيت جوز الهند، أو زيت الجرجير، ثم تدليك فروة الرأس والشعر به وتركه لمدة نصف ساعة وبعدها يُشطف كالمعتاد.
المزيد عن: فوائد الزيت للشعر زيت اللوز المر زيت اللوز الشعر
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