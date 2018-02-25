طارق السيد لـ"الفجر الرياضي": الحكم على تجربتي مع المنيا سابق لأوانه

أعرب طارق السيد لاعب الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى للمنيا عن رضاه بتعادل فريقه أمام نادي بنى سويف بالقسم الثاني.

وقال السيد فى تصريحات خاصة للفجر الرياضى : راض عن اداء لاعبي المنيا خاصة إننا واجهنا فريق كبير ومحترم ويملك كفاءة فنية عالية وكنت اتمنى الفوز بالثلاث نقاط لولا استعجال اللاعبين وتم احتساب ركلتى جزاء على فريقي.





واضاف هناك 9 مباريات اخرى بمشوار الفريق اتمنى ان يحالفنا التوفيق بهم كما اتمنى تعطل الجونة بالمبارات القادمة لاستمرار المنافسة على الصعود للممتاز .



وأختتم تصريحاته بأن تجربته التدريبية مع المنيا لم تبدأ حتى الآن ولا يمكننى الحكم عليها فى الوقت الحالى وفى النهاية اتمنى التوفيق.





وكان طارق السيد قد تولى مسوؤلية تدريب المنيا عقب رحيل ابو العينين شحاته لتدريب النصر للتعدين، ويحتل المنيا المركز الثانى برصيد 43 نقطة