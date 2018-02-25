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غدًا.. الملك سلمان يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:43 م
غدًا.. الملك سلمان يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غدا الإثنين، منتدى الرياض الدولي الإنساني تحت عنوان "العمل الإنساني مسئولية دولية"، ويشرف على تنظيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، باسمه ونيابة عن مسئولي المركز الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعايته المنتدى.

وأضاف: "شرف لنا أن يكون منتدى الرياض الدولي الإنساني برعاية خادم الحرمين الشريفين لما عرف عنه من ريادة في العمل الخيري والإنساني".
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