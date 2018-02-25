اللعبة دي فيها سم قاتل.. الأطفال مهددون بالسرطان

تشغل لعب الأطفال وجودتها اهتمام الأمهات، لاسيما وأن بعضها يكتشف خطورته على أيدى الأطفال وصحتهم العامة.

كان آخر الألعاب صلصال سلايم، الذي يهدد الأطفال بالإصابة بمرض السرطان، مما تطلب القيام بحملات تشفتيشية لمنع وصولها إلى الأطفال.

ضبط 200 علبة صلصال سلايم

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، اليوم الأحد، من ضبط كميات من صلصال سلايم بمكتبة شهيرة في نطاق حي الشرق.

وأصدر "ثابت" تعليماته لمجدي الخضر وكيل المديرية بالمحافظة، بتشكيل حملة بالتنسيق مع رئيس الرقابة خالد فهمي، رئيس الحملة محمد عوض، وكبيري مفتشي المديرية هشام السعيد، وهاني شاكر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 علبة صلصال سلايم بأشهر مكاتب بنطاق حي الشرق.

وأوضح "الخضر" في تصريحات صحفية أن صلصال سلايم يسبب السرطان والأمراض الجلدية، وذلك يعد مخالفا للقرار ١١٣ للسلع مجهولة المصدر، وحرصا على الصحة العامة وسلامة الأطفال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

الحوت الأزرق تسبب في انتحار الأطفال

ومؤخراً انتحر طفلين في الجزائر بعد أيام من الإدمان على لعبة "الحوت الأزرق"، كما تسببت هذه اللعبة في انتحار الطفلة أنجلينا دافيدوفا، 12 عاماً، في روسيا، والطفلة فيلينا بيفن، 15 عاماً، التي قفزت من منزلها في أوكرانيا وتوفيت على الفور، كما توفيت الطفلة خلود سرحان العازمي، 12 عاماً، في السعودية بسبب اللعبة نفسها.

لعبة سجائر تثير الرعب

كما انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة عبارة عن سيجارتين، مصنوعة من البلاستيك، وبها بودرة مجهولة، ومعروضة في بعض المحال التجارية والمكتبات، التي تقع في بعض المحافظات، مثل البحيرة.

وظهر ذلك خلال مقطع فيديو نشره شاب من البحيرة تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضه الإعلامي "جابر القرموطي" في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وأثار هذا المشهد حالة من الجدل.

وقال "القرموطي": "مفيش دور للمسؤولين في الحته دي، مشيرًا إلى جملة (مفيش رقابة) التي قالتها والدة الطفل"، وأضاف: المسؤول مش هيقوم بدوره، هو بيأكل ساندوتش الفول وقاعد في المكتب".

وأوضح "القرموطي": "أن الجهات المعنية استجابت على الفور وشنت حملة لغلق مكتبات تبيع لعب أطفال على شكل سجائر بدمنهور".

دراسة بريطانية: مواد سامة في لعب الأطفال البلاستيك

وحذرت دراسة بريطانية حديثة، من أن البلاستيك المستخدم في بعض ألعاب الأطفال المستعملة ذات الألوان البراقة، تشكل خطورة كبيرة على صحة الأطفال.

وذكرت هيأة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة بليموث البريطانية، كشفت أن تلك اللعب تحتوي على مواد سامة ومسرطنة.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، فحص الباحثون 200 لعبة بلاستيكيــــة مستعملــــة موجودة في دور حضانة ومنازل ومحال لبيع الأشياء القديمة المستعملة، في منطقة ساوث ويست بإنجلترا، بحثا عن تسعة عناصر خطرة.

واستخدم الفريق تكنولوجيا أشعة إكس (الأشعة السينية مرتفعة الطاقة) لتحليل عدد من الألعاب، من سيارات وقطارات، وحتى المكعبات والأرقام البلاستيكية، وكانت جميع الألعاب صغيرة الحجم لدرجة يمكن للأطفال مضغها.

ووجد الباحثون تركيزا عاليا من العناصر الخطرة بما فيها الأنتيمون والباريوم والبروم والكادميوم والكروم والرصاص والسيلينيوم، وهي المواد التي يمكن أن تسبب التسمم المزمن حال تعرض الأطفال لها لفترة ممتدة من الزمن، حتى لو كان تركيزها منخفضا.

ووجد الباحثون أيضا أن هناك 20 لعبة تحتوي على المواد التسع كاملة، وكان تركيز بعضها كبيرا بصورة كافية ليجعلها مخالفة لمعايير السلامة الأوربية.