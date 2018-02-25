"الاهرام للطباعة" تشتري 32% من اسهم "البدر للبلاستيك"

فوضت شركة الاهرام للطباعة والتغليف، رئيس مجلس الإدارة لشراء حصة 32% من أسهم احد المساهمين الرئيسين لشركة البدر للبلاستك.





وعللت الشركة في بيان للبورصة المصرية سبب ذلك سعيها لشراء حصة أحد المساهمين، الي وجود فرصة حقيقية لتحقيق نمو كبير وسريع يصب في مصلحة كلا الشركتين اللتان تعملان في مجالين متكاملين.





واشارت الأهرام للطباعة اأن لتعاون مع البدر للبلاستيك سينتج عنه توفير من حيث الخامات ومصادرها، والتوسع المباشر أفقيًا عن طريق التعاون في التسويق والمبيعات.





كما تسعي الشركة الي توفير العديد من المصروفات الخاصة بالبدر، الامر الذي يؤدي الي أرتفاع أرباح الأخيرة.





وأخيرًا تستهدف الأهرام للطباعة لرفع جودة المنتج النهائي وتحسين وتطوير بيئة العمل داخل شركة البدر للبلاستيك لما لديها من خبرة طويلة ومتكاملة تصل الي أكثر من 30 عام، وهو ما يضيف قيمة مرتفعة علي المدي المتوسط والطويل لكل مساهمي الشركة.





واعلنت الأهرام للطباعة، خلال فبراير الجاري، أنها تتفاوض مع البدر للبلاستيك لشراء الحصة المذكورة أعلاه، وأنها بصدد الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم.





وحققت الأهرام للطباعة، أرباحاً بلغت 6.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي





بينما حققت البدر للبلاستيك خسائر خلال 2017 بقيمة 1.05 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 9 آلاف جنيه قبل عام.





ويبلغ عدد اسهم الأهرام للطباعة موزعاً على 8.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.





ويبلغ عدد اسهم البدر 7.65 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



