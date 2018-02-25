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اليوم.. عودة طاقم "نسر الصعيد" من شرم الشيخ

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:34 م
اليوم.. عودة طاقم نسر الصعيد من شرم الشيخ
نسر الصعيد
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الفجر الفني
 
تعود أسرة مسلسل "نسر الصعيد"، من مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد بعد انتهاء تصوير مشاهدهم الخارجية المرتبطة بشرم، وجمعت المشاهد بين رمضان ودرة، حيث تستأنف أسرة العمل التصوير الأيام المقبلة فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة العبور.

مسلسل "نسر الصعيد" من  تأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى ويشارك فى بطولته الفنانة درة وعائشة بن أحمد وسلوى خطاب وعايدة رياض والفنان الشاب محمد عز، وكان الاسم المبدئى للعمل هو "زين"، ولكن فريق العمل وجد أنه من الأنسب تغييره إلى "نسر الصعيد"، حيث يجسد رمضان دور ضابط.

 

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