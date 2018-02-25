هجوم حاد على الفنان ناصر القصبي بعد تغريدة اعتبرها البعض مسيئة للقرآن.. تعرف على التفاصيل





عاد الممثل السعودي ناصر القصبي، لإثارة الجدل مرة آخري، وهذه المرة نشر تغريدة له بموقع "تويتر" يمتدح القرآن الكريم لدوره في إستقامه لسان قارئه ،على حد زعمه.





وقال "القصبي" في تغريدته: " ما أعجب هذا القرآن العظيم.. من صح قرآنه أستقام لسانه.. كان مخرجنا المسرحي أيام كنا طلبه بالجامعه استاذنا رشدي سلام الله يذكره بالخير يوصينا نحن الممثلين بقراءة القرآن لأنه يقوم أعوجاج اللسان ويحسن مخارج الحروف".





وهاجمه البعض رغم إيجابية تغريدته في الثناء على القرآن الكريم، متعللين باستمراره في تشويه صورة شيوخ الدين في المملكة العربية السعودي، وأيضًا لاستغلاله التغريدة للتقليل من أهمية وشأن رجال الدين، بينما أتهمه آخر بأنه ليبرالي وبالمنافق.





ونالت التغريدة إعجاب الالاف من مستخدمي "تويتر" ممن دافعوا عنه بالقول إن إستهزاءه يطال أولئك الشيوخ المدعين للتدين ممن يقومون بإستغلال الدين في تحقيق مصالحهم الشخصية .





وتعود شعبية "القصبي" في الخليج والوطن العربي في السنوات الأخيرة، لتقديمه دور البطولة في مسلسل سيلفي الذي يعرض في رمضان على قناة mbc، إذ يجسد القصبي شخصيات متنوعة تسعى لمعالجة القضايا المجتمعية المختلفة بأداء كوميدي مميز.







