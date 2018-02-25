مدرب توتنهام يتغنى بـ"كين" بعد هدفه القاتل
الأحد 25/فبراير/2018 - 06:35 م
أحمد عصام
أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر، إن فريقه استحق الفوز في نهاية مباراة كريستال بالاس، وان المستوى كان جيدًا، لكن اللعب علي هذا الملعب دائماً أمر صعب.
وفاز نادي توتنهام علي نادي كريستال بالاس، علي ملعب الأخير بنتيجة هدف نظيف، احرزه مهاجم الفريق هاري كين في الدقيقة 88 من المباراة.
وأضاف بوتشيتينو في تصريحات صحفية : "أهم شيئ ظهر به الفريق هو الشخصية القوية حيث لم نستسلم أبداً طوال المباراة في إحراز هدف الفوز".
وتابع : "كل اللاعبين المميزين يهدرون الفرص ولكن هاري كين يملك الشخصية التي تدفعه للمحاولة من جديد حتى يسجل في مرمي الخصم".