مدرب توتنهام يتغنى بـ"كين" بعد هدفه القاتل

أكد ماوريسيو ‏بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر، إن فريقه استحق الفوز في نهاية مباراة كريستال بالاس، وان المستوى كان جيدًا، لكن اللعب علي هذا الملعب دائماً أمر صعب.





وفاز نادي توتنهام علي نادي كريستال بالاس، علي ملعب الأخير بنتيجة هدف نظيف، احرزه مهاجم الفريق هاري كين في الدقيقة 88 من المباراة.



