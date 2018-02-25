التفاصيل الكاملة لمران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وشهد المران بعض الأحداث، حيث غاب الحارس شريف إكرامي عن التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمس في مباراة الإنتاج الحربى تدريبات استشفائية، تحت قيادة محمد أبو العلا مخطط الأحمال، بينما شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية، تحت قيادة أنيس الشعلالى.

كما شارك أحمد حمدي في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وقاد أحمد أيوب، المدرب العام، تدريبات خاصة لمهاجم الفريق مروان محسن على الكرات العرضية، بمشاركة صبري رحيل والحارس رمضان مصطفى.

وأثبتت الأشعة التي أجراها أحمد حمودي لاعب الفريق إصابته بالتواء في الكاحل وتأكد غيابه عن مباراة الداخلية بشكل مبدئي، وقام حمودي بعمل جلسة علاج طبيعي اليوم، وتابع مران الفريق من دكة البدلاء.

كما واصل عبد الله السعيد أداء تدريبات الجري حول الملعب، ويؤدي السعيد برنامجه التأهيلي الخاص به للتخلص من إصابة الشد في العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا.

وكان السعيد قد بدأ تدريبات الجري منفردًا أمس، واستأنف اللاعب تدريباته اليوم بين جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات تأهيلية، وجري حول الملعب.

وقام سعد سمير، مدافع الفريق بأداء تدريبات استشفائية، تحت إشراف محمد أبو العلا، أخصائي التأهيل، بصالة الجيم، على هامش المران الجماعي، بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني، حيث غاب عن مواجهة الإنتاج الحربي، التي أقيمت أمس بسبب حصوله على الإنذار الثالث.