ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التفاصيل الكاملة لمران الأهلي

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:33 م
التفاصيل الكاملة لمران الأهلي
الاهلي
طباعة
أحمد جمال
 

 

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وشهد المران بعض الأحداث، حيث غاب الحارس شريف إكرامي عن التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.

 

وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمس في مباراة الإنتاج الحربى تدريبات استشفائية، تحت قيادة محمد أبو العلا مخطط الأحمال، بينما شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية، تحت قيادة أنيس الشعلالى.

 

كما شارك أحمد حمدي في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

 

وقاد أحمد أيوب، المدرب العام، تدريبات خاصة لمهاجم الفريق مروان محسن على الكرات العرضية، بمشاركة صبري رحيل والحارس رمضان مصطفى.

 

وأثبتت الأشعة التي أجراها أحمد حمودي لاعب الفريق إصابته بالتواء في الكاحل وتأكد غيابه عن مباراة الداخلية بشكل مبدئي، وقام حمودي بعمل جلسة علاج طبيعي اليوم، وتابع مران الفريق من دكة البدلاء.

 

كما واصل عبد الله السعيد أداء تدريبات الجري حول الملعب، ويؤدي السعيد برنامجه التأهيلي الخاص به للتخلص من إصابة الشد في العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا.

 

وكان السعيد قد بدأ تدريبات الجري منفردًا أمس، واستأنف اللاعب تدريباته اليوم بين جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات تأهيلية، وجري حول الملعب.

 

وقام سعد سمير، مدافع الفريق بأداء تدريبات استشفائية، تحت إشراف محمد أبو العلا، أخصائي التأهيل، بصالة الجيم، على هامش المران الجماعي، بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني، حيث غاب عن مواجهة الإنتاج الحربي، التي أقيمت أمس بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

المزيد عن: مران الاهلي كورة كرة رياضة الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
1
x
17:00
2
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
2
x
17:20
3
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
2
x
15:50
0
الأهلي
قطر
0
x
18:00
1
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
1
x
22:15
0
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
0
x
16:00
0
نيس
ليون
1
x
18:00
0
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
0
x
16:30
2
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
1
x
13:00
0
خيتافي
أتلتيك بيلباو
2
x
17:15
1
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
2
x
13:30
3
سبال
فيورنتينا
1
x
16:00
0
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
2
x
16:00
1
تورينو
سامبدوريا
2
x
16:00
0
أودينيزي
ساسولو
0
x
16:00
3
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
0
x
13:00
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
2
x
16:05
1
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
18:30
1
مانشستر سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:40:01 PM