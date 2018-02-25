المقاصة يكشف حقيقة التفريط في حسين الشحات

نفي محمد مجد مدير التعاقدات بنادي مصر المقاصة، وصول عروضًا للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق المعار إلي نادي العين الإماراتي.

وقال مجد في تصريحات صحفية وصلت بعض العروض الشفهية عبر بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع حسين الشحات ولم تصل أي عروض رسمية للنادي بشأن ضم اللاعب في الصيف المقبل.

وأكد "الشحات" أن ادارة النادي الفيومي اتخذت قرارًا بعدم بيع اللاعب قبل نهائيات كأس العالم روسيا 2018، لأن سعر اللاعب سيختلف في حال انضمامه للمنتخب الوطني.