ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لسعد اليعقوبي يلوّح بخطّة نضاليّة جديدة في مواجهة صمت الوزارة والحكومة

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:33 م
لسعد اليعقوبي يلوّح بخطّة نضاليّة جديدة في مواجهة صمت الوزارة والحكومة
لسعد اليعقوبي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم  بجربة، إن الهيئة الإدارية، ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، للنظر في خطة نضالية جديدة أمام صمت الوزارة والحكومة وعدم وجود أية مبادرات جدية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة مؤكدا لدى إشرافه على اشغال مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون، أن صعوبة المرحلة تستوجب وحدة نوعية للقطاع وأن يتحرّك كالجسم الواحد وهو ما من شأنه أن يجعله قادرا على تحقيق كل ما يناضل لأجله داعيا المدرسين الى الحذر وعدم التراجع عن مطالبهم سواء المتعلقة بحق التقاعد أو تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والحفاظ على المدرسة العمومية.
المزيد عن: نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
1
x
17:00
2
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
2
x
17:20
3
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
2
x
15:50
0
الأهلي
قطر
0
x
18:00
1
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
1
x
22:15
0
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
0
x
16:00
0
نيس
ليون
1
x
18:00
0
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
0
x
16:30
2
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
1
x
13:00
0
خيتافي
أتلتيك بيلباو
2
x
17:15
1
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
2
x
13:30
3
سبال
فيورنتينا
1
x
16:00
0
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
2
x
16:00
1
تورينو
سامبدوريا
2
x
16:00
0
أودينيزي
ساسولو
0
x
16:00
3
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
0
x
13:00
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
2
x
16:05
1
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
18:30
1
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:50:01 PM