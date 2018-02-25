لسعد اليعقوبي يلوّح بخطّة نضاليّة جديدة في مواجهة صمت الوزارة والحكومة

قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم بجربة، إن الهيئة الإدارية، ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، للنظر في خطة نضالية جديدة أمام صمت الوزارة والحكومة وعدم وجود أية مبادرات جدية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة مؤكدا لدى إشرافه على اشغال مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون، أن صعوبة المرحلة تستوجب وحدة نوعية للقطاع وأن يتحرّك كالجسم الواحد وهو ما من شأنه أن يجعله قادرا على تحقيق كل ما يناضل لأجله داعيا المدرسين الى الحذر وعدم التراجع عن مطالبهم سواء المتعلقة بحق التقاعد أو تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والحفاظ على المدرسة العمومية.