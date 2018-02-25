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شباب الكامور يمهلون الحكومة أسبوعا لتنفيذ التزاماتها

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:32 م
شباب الكامور يمهلون الحكومة أسبوعا لتنفيذ التزاماتها
الكامور
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محمد وليد الجموسي
 
أمهل معتصمو الكامور، بولاية تطاوين، الحكومة أسبوعا لتنفيذ ما جاء في اتفاق "الكامور" الموقع بين شباب الجهة والحكومة يوم 16 جوان 2017.

 واعتبروا  خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من شباب الجهة اليوم ، بساحة الشعب وسط مدينة تطاوين، ان الحكومة لم تنفذ الا جزء بسيطا مما تضمنه اتفاق الكامور وأنها استخفّت بأحقية الجهة في التشغيل وفِي عدم رصد الاعتمادات (80 مليون دينارا) المخصصة للشباب الراغب في الاستثمار الفلاحي.
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