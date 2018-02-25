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محكمة اسرائيلية تقضي بسجن فلسطيني 25 عام

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:25 م
محكمة اسرائيلية تقضي بسجن فلسطيني 25 عام
صورة أرشيفية
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وكالات
 
أصدرت محكمة إسرائيلية قرب تل أبيب، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد على شاب فلسطيني دين بقتل إسرائيلية كانت صديقته.

وإعتقلت الشرطة الاسرائيلية "محمد خروف،، من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، في أغسطس 2017 بعد العثور على جثة الاسرائيلية ميخال حليمي التي كانت فقدت قبل أشهر.

وإرتبط خاروف وحليمي بعلاقة عاطفية، وكان المحققون يتحدثون في البداية عن جريمة عاطفية، ولكن خروف اكد انه قتلها بسبب دوافع قومية.

وكانت حليمي متزوجة من آخر، وتقيم في مستوطنة ادم في الضفة الغربية المحتلة، وحكم على الشاب ايضا بدفع نحو 60 الف يورو تعويضا لعائلة الفتاة، بحسب مصادر قضائية.
المزيد عن: محكمة اسرائيلية فلسطيني شاب فلسطيني
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