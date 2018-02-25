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براءة صاحبة أشهر غمزة في العالم من الإساءة للإسلام.. تعرف على التفاصيل

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:29 م
براءة صاحبة أشهر غمزة في العالم من الإساءة للإسلام.. تعرف على التفاصيل
صاحبة أشهر غمزة في العالم
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الفجر الفني
 

برأت المحكمة العليا في الهند، الفنانة الشابة بريا براكاش بشأن مقطع فيديو لأغنية فيلمها "اورو أدار لاف" في تيلانجانا، وتمت مخاطبة وزيرة الإعلام سمريتي إيراني لحظر الأغنية.

وحصدت أغنية الفيلم "مانيكيا مالارايا بوفي" في غضون ساعات قليلة من إطلاقها على الإنترنت مشاهدات مليونية للمثلة البالغة من العمر 18 عاما، وأدعى البعض أنها تسيء إلى المشاعر الدينية للمسلمين، بحسب مواقع فنية هندية.

ووافقت المحكمة العليا على جلسة استماع عاجلة حول التماس قدمته الممثلة المالايالامية المراهقة التي كانت تسعى إلى إلغاء الذي حرر ضدها والمخرج عن اغنية.

فيما أعربت الممثلة الهندية عن سعادتها، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا جميع الإجراءات الجنائية ضدها والمخرج عمر لولو.

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