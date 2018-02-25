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هالة السعيد: رؤية "مصر 2030" مستمدة من الأمم المتحدة (فيديو)

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:31 م
هالة السعيد: رؤية مصر 2030 مستمدة من الأمم المتحدة (فيديو)
الدكتورة هالة السعيد
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن رؤية 2030 هى رؤية وطنية مستمدة من رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي حتى لا تكون التنمية على حساب الأجيال القادمة.

وتابعت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو من أطلق هذه الرؤية لكي يرسل رسالة بأن القيادة السياسية تدعم تنفيذ هذ الرؤية، مشيرة إلى أن الحكومة كانت منسق لهذه الرؤية، لكن القطاع الخاص والأكاديميات هو من وضع هذه الرؤية.
المزيد عن: وزيرة التخطيط مصر الدكتورة هالة السعيد التوك شو اخبار مصر
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