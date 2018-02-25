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نقل مباراة الزمالك ولايتا ديتشا الإثيوبي

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:28 م
نقل مباراة الزمالك ولايتا ديتشا الإثيوبي
الزمالك
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هاني عصام
 

كشف أيمن حافظ مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تلقى النادى خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، عن طريق الاتحاد الإثيوبي، يفيد بنقل مباراة الزمالك ولايتا ديتشا الإثيوبي بذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية إلى مدينة هواسا، حيث تقام المباراة على ملعب هواسا الدولي.


وأكد مدير الكرة أن مدينة هواسا تبعد عن العاصمة أديس أبابا 380 كيلو، وتم حجز طيران داخلي، خاصة وأن الرحلة سوف تستغرق 40 دقيقة لتجنب الإرهاق والإجهاد من السفر.



المزيد عن: ولايتا كورة كرة رياضة الزمالك
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