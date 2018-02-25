"أرضك" تتسلم مليون متر مربع بمحور قناة السويس للتطوير الصناعي

تسلم تحالف أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، وشركات "بولارس الزامل للمناطق الصناعية وسياك القابضة"، مليون متر مربع كمرحلة أولى من الهيئة الاقتصادية لـ قناة السويس، يأتي ذلك طبقاً للاتفاق الموقع بين التحالف والهيئة الذي ينص على منح ارض للتطوير الصناعي على مساحة 5.5 مليون متر مربع في العين السخنة بمحور قناة السويس بهدف تهيئتها و ترويجها صناعياً مستهدفة جذب استثمارات تبلغ 3.5 مليار دولار ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة "أرضك للتنمية والاستثمار العقاري:" أن الشركة تؤمن بضرورة توفير المناطق الصناعية المستدامة كونها أحد الركائز الأساسية لإقامة المدن الذكية لتكون قادرة على جذب المستثمرين واستقطاب العملات الصعبة".





وأشار إلى أن محور قناة السويس يعد أحد أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات الصناعية في مصر ومستهدف منها إقامة منطقة صناعية تجذب المستثمرين المحليين والأجانب يعملون في صناعات مختلفة.





والمح أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر ملائم وجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية كما أصبحت الميزة التنافسية للمستثمرين في الفترة الحالية أكثر موائمة عما سبق مما يزيد من فرص التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، متوقعاً دخول صناعات مثل صناعة مكونات السيارات، والسفن، وبعض صناعات تكنولوجيا المعلومات (IT).





وأكد دويدار، أن وفقاً للاتفاق الموقع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، سيقوم التحالف بتطوير الأرض المتعاقد عليها خلال 18 عاماً، بواقع مليون متر كل أربعة سنوات، بحيث يتوقف تسلم المساحات التالية على تطوير ما تم استلامه بالفعل. كما أن شركات التحالف ستعمل على ضخ استثمارات المشروع كاملاً في الوقت الحالي باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار في المرحلة الأولي ومن المتوقع ان تصل إلى 300 مليون دولار في أول 4 أعوام يتم ضخهم في البنية التحتية التي تعد أحد اهم ركائز المشروع.





مضيفاً: "نحن الآن نعمل على إنشاء شركة التحالف التي ستتولى المراحل التنفيذية والاشراف على جميع المراحل الانشائية للمشروع، والذي سيليه وضع الخطة التسويقية للمشروع".





يذكر أن شركات التحالف قد قامت بتوقيع العقد في نوفمبر 2017 ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ حيث قام بتوقيع العقد السيد الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مع محمد القاسم عضو مجلس إدارة مجموعة بولاريس الزامل بصفته ممثلاً عن التحالف، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.



