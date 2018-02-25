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"الخضيري" يوضح كيفية الاستفادة من "الحبة السوداء"

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:26 م
الخضيري يوضح كيفية الاستفادة من الحبة السوداء
الحبة السوداء
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الفجر السعودي
 
أكد عالم الأبحاث الدكتور فهد الخضيري، أن الحبة السوداء لا تكون فعالة جيدًا للمناعة كمضاد أكسدة، إلا إذا تم طحنها بالأسنان وقت تناولها.

وأضاف "الخضيري"، أن طحنها قبل ذلك يسبب تطاير الغازات العطرية المفيدة بها وتناولها، بدون كسر وطحن يجعلها غير مفيدة إلا بنسبة قليلة جدًا، وجاء ذلك عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

المزيد عن: فهد الخضيرى السعودية الحبة السوداء
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