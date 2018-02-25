أهم أخبار مصر اليوم الأحد 25/2/2018
الأحد 25/فبراير/2018 - 06:26 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر أخبار مصر اليوم الأحد الموافق 25-2-2018، ونبدأ بآخر الأخبار المصرية اليوم، حيث دشنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لتناول كافة المعلومات الخاصة بالحملة الانتخابية.
تدشين صفحة رسمية لـ"حملة السيسي" الانتخابية على "فيس بوك" (صورة)
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تدشين صفحة رسمية لـ"حملة السيسي" الانتخابية على "فيس بوك" (صورة)
"مكرم" تفتتح مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل".. ووزير البيئة يلقي كلمة "إسماعيل" بالإنابة
محسن العرباوي: السد العالي قادر على توفير احتياجات مصر (صور)
"السيسي" يفتتح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.. ويتابع العملية "سيناء ٢٠١٨" (صور)
مستشار مصر السياحي بباريس: القاهرة حريصة على المشاركة في معرض بلجراد
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