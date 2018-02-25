ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار مصر اليوم الأحد 25/2/2018

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:26 م
أهم أخبار مصر اليوم الأحد 25/2/2018
معالم مصر - أرشيفية
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر أخبار مصر اليوم الأحد الموافق 25-2-2018، ونبدأ بآخر الأخبار المصرية اليوم، حيث دشنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لتناول كافة المعلومات الخاصة بالحملة الانتخابية.

تدشين صفحة رسمية لـ"حملة السيسي" الانتخابية على "فيس بوك" (صورة)

"مكرم" تفتتح مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل".. ووزير البيئة يلقي كلمة "إسماعيل" بالإنابة

محسن العرباوي: السد العالي قادر على توفير احتياجات مصر (صور)

"السيسي" يفتتح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.. ويتابع العملية "سيناء ٢٠١٨‎" (صور)

مستشار مصر السياحي بباريس: القاهرة حريصة على المشاركة في معرض بلجراد

المزيد عن: مصر تستطيع بأبناء النيل مصر اليوم حملة السيسي اخر مصر اخر الاخبار أهم أخبار مصر اليوم أهم أخبار اليوم الأحد أبناء النيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
1
x
17:00
2
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
2
x
17:20
3
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
2
x
15:50
0
الأهلي
قطر
0
x
18:00
1
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
1
x
22:15
0
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
0
x
16:00
0
نيس
ليون
1
x
18:00
0
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
0
x
16:30
2
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
1
x
13:00
0
خيتافي
أتلتيك بيلباو
2
x
17:15
1
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
2
x
13:30
3
سبال
فيورنتينا
1
x
16:00
0
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
2
x
16:00
1
تورينو
سامبدوريا
2
x
16:00
0
أودينيزي
ساسولو
0
x
16:00
3
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
0
x
13:00
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
2
x
16:05
1
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
18:30
1
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:40:01 PM