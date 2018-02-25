أهم أخبار مصر اليوم الأحد 25/2/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر أخبار مصر اليوم الأحد الموافق 25-2-2018، ونبدأ بآخر الأخبار المصرية اليوم، حيث دشنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لتناول كافة المعلومات الخاصة بالحملة الانتخابية.