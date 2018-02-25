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سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:23 م
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
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سمر بسيونى
 
عقد المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة خطة تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة بالمحافظة، "آفاق..2018-2019م"، بحضور القيادات التنفيذية.

ناقش الاجتماع اعمال إقامة مصنع فصل الرمال السوداء بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، بالإضافة إلى متابعة المخطط الجديد للتنمية بشمال شرق البرلس، لإنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر - مرحلة أولى - وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن.

وقال ابو غنيمة، انه سيتم إنشاء مجمع متكامل لأسواق الجملة، واقامة مجمع طبى بشرق مدينة كفرالشيخ على مساحة 65 فدانا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات تحت الدراسة، بالإضافة الى اقامة مول تجارى بنادى كفرالشيخ الرياضى بتكلفة 35 مليون جنيه على مساحة 1000 م2، ويتم تنفيذه خلال عامين، لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة، فضلًا عن توفير مورد ذاتى للنادى يسهم فى تحسين الخدمات الرياضية.

وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792، بالإضافة الى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين والتواصل للابلاغ عن اى مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
سكرتير كفرالشيخ المساعد يناقش تنفيذ المشروعات التنموية (صور)
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