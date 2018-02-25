"المالية": زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات.. تعرف على موعدها

تسعى الحكومة إلى تحسين الحالة المادية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي، والذي أسفر عن زيادة العبء على المواطنين، بسبب موجة الغلاء التي أعقبت اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي.





ولتخفيف العبء عن المواطنين، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن هناك زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات.





وأشار وزير المالية إلى أن الزيادة القريبة في المرتبات والمعاشات تتمثل في العلاوة الدورية السنوية التي يحصل عليها كافة العاملين بالدولة مع بدء تطبيق العام المالي الجديد والذي يبدأ تطبيقه في شهر يوليو من كل عام.





ولفت وزير المالية إلى أن الزيادة الجديدة في الأحور والمرتبات والمعاشات يتم تحديد نسبتها بناءً على نسبة معدل التضخم، وأنه فور الاستقرار على نسبتها سيتم الاعلان عنها عقب موافقة مجلس النواب عليها.





من جهته، قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن هناك زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات، وأنه أمام الوزارة نحو 50 يوما لتسليم الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن نسبة العلاوة التي سيحصل عليها موظفي الدولة.