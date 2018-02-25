ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"المالية": زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات.. تعرف على موعدها

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:25 ص
المالية: زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات.. تعرف على موعدها
الدكتور عمرو الجارحي
طباعة
الفجر
 
تسعى الحكومة إلى تحسين الحالة المادية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي، والذي أسفر عن زيادة العبء على المواطنين، بسبب موجة الغلاء التي أعقبت اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي.

ولتخفيف العبء عن المواطنين، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن هناك زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات.

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادة القريبة في المرتبات والمعاشات تتمثل في العلاوة الدورية السنوية التي يحصل عليها كافة العاملين بالدولة مع بدء تطبيق العام المالي الجديد والذي يبدأ تطبيقه في شهر يوليو من كل عام.

ولفت وزير المالية إلى أن الزيادة الجديدة في الأحور والمرتبات والمعاشات يتم تحديد نسبتها بناءً على نسبة معدل التضخم، وأنه فور الاستقرار على نسبتها سيتم الاعلان عنها عقب موافقة مجلس النواب عليها.

من جهته، قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن هناك زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات، وأنه أمام الوزارة نحو 50 يوما لتسليم الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن نسبة العلاوة التي سيحصل عليها موظفي الدولة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
-
x
17:20
-
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
-
x
15:50
-
الأهلي
قطر
-
x
18:00
-
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
-
x
22:15
-
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
16:00
-
نيس
ليون
-
x
18:00
-
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
13:00
-
خيتافي
أتلتيك بيلباو
-
x
17:15
-
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
13:30
-
سبال
فيورنتينا
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
-
x
16:00
-
تورينو
سامبدوريا
-
x
16:00
-
أودينيزي
ساسولو
-
x
16:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
13:00
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
-
x
16:05
-
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:30:01 AM