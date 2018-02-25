أبو ريدة: حذرت محمد كامل من صعوبة العمل في التسويق الرياضي

أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدولة ساعدت شركة بريزنتيشن في الوصول لهذا النجاح الكبير.

وقال أبو ريدة في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "اجتهاد محمد كامل ورغبته في النجاح كان وراء ثقتي فيه، وفي مكانة نجلي محمد أبو ريدة".

وأضاف: "حذرت كامل من صعوبة العمل في مجال التسويق الرياضي، ولكنه قبل التحدي ونجح بشكل كبير، والعمل في مجال التسويق قابل للربح والخسارة".

وواصل: "شركة بريزنتيشن وكامل قدما الكثير للتسويق الرياضي، ويعملان على تطوير الكرة المصرية في السنوات المقبلة".

وتابع: "مصر قادت التغيير في الكاف والإطاحة بعيسي حياتو، والجميع يؤدي دورة بتفاني من أجل صالح مصر في المستقبل".