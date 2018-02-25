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محمد رمضان يستعرض عضلاته في صورته مع درة

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:19 ص
محمد رمضان يستعرض عضلاته في صورته مع درة
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واصل الفنان محمد رمضان، كشف كواليس تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، المقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.

وعبر صفحته بموقع "انستجرام" نشر رمضان صورة تجمعه مع بطلة المسلسل "درة"، وظهر خلالها وهو يستعرض عضلاته.

وعلق على الصورة قائلًا: "من بعد الأسطورة ثقة في الله نسر الصعيد هيجمعنا تاني يا أقوى جمهور.. رمضان2018 ".

يُذكر أن المسلسل تأليف محمد عبد المعطي، إخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته سيد رجب، أحمد داوود، سلوى خطاب، عايدة رياض، محمد حاتم وعائشة بن أحمد.


محمد رمضان يستعرض عضلاته في صورته مع درة
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