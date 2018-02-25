عاجل.. بشرة سارة من اتحاد الكرة بشأن نقل مباريات المنتخب بالمونديال مجانا

أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيجتمع في لقاء قريب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لبحث بث مباريات مصر وبعض المباريات الأخرى أرضيا خلال بطولة كأس العالم في روسيا.

وقال أبوريدة في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "مهمتنا في الحصول على حقوق إذاعة مباريات المنتخب أرضيا أصعب من المغرب، ويوجد لقاء تجريبي أخر للمنتخب يحدد خلال 48 ساعة".

وأضاف : "من الصعب توقع مشوار المنتخب في المونديال، وحالة اللاعبين في المباريات ستحدد مشوارنا بالمونديال الذي يقام في روسيا 2018".

وواصل: "محمود الشامي مرشح بقوة لرئاسة رابطة الأندية، ولن أقبل إهانة الدوري المصري في أي درجة، وأندية الأقاليم أساس الكرة المصرية منذ سنوات كثيرة، وسنطور دوري القسم الثاني".

واختتم: "تنظيم المسابقات اختصاص أصيل لاتحاد الكرة المصري، وسنطبق دوري محترفين من قسمين بداية من الموسم المقبل".