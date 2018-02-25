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سهيل العريفي: كرة القدم وسيلة مهمة لتوطيد العلاقة بين مصر والإمارات

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:00 ص
سهيل العريفي: كرة القدم وسيلة مهمة لتوطيد العلاقة بين مصر والإمارات
سهيل العريفي
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أحمد عصام
 

أكد سهيل العريفي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن علاقة دولتي مصر والإمارات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي دائمًا.

 

وقال العريفي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "نشعر أن مصر والإمارات بلد واحد رغم البعد الجغرافي، وكرة القدم وسيلة مهمة لتوطيد العلاقة بين البلدين".

 

وأضاف : "كان هناك اصرار من جانبنا على استضافة السوبر المصري 3 مرات في الإمارات، وحرصنا على لعب السوبر الإماراتي الموسم قبل الماضي في مصر".

 

وتابع : "محمد كامل رجل زكي ويجيد التعامل في كل المواقف، ويؤمن بالعمل الجماعي ولديه فريق مميز ومخلص، ونتمنى تنظيم لقاء قريب بين مصر والإمارات قريبًا".

 

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