ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مها أبو عوف تكشف عن صورة نادرة لوالديها

الأحد 25/فبراير/2018 - 05:52 ص
مها أبو عوف تكشف عن صورة نادرة لوالديها
مها أبو عوف
طباعة
 

أعربت الفنانة مها أبو عوف، عن مدى اشتياقها لوالديها، وشاركت جمهورها على موقع انستجرام، بصورة لهما في مرحلة الشباب.


وظهر والدا مها وهما يرقصان "slow"، وعلقت مها على الصورة قائلة: "أبويا وأمي الله يرحمهم.. وحشتوني أوي".


جدير بالذكر أن آخر أعمال مها الفنية كان مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، الذي يتكون من جزئين، وهو من تأليف نور عبدالمجيد، ومن إنتاج شركة The Producers، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس وأحمد فهمي وخالد زكي وأحمد الشامي وأحمد فؤاد سليم ورانيا منصور ومحمد علاء.
مها أبو عوف تكشف عن صورة نادرة لوالديها
المزيد عن: والدة والد مها ابو عوف نجوم الفن مها ابو عوف مشاهير مزيكا فنانة فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
-
x
17:20
-
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
-
x
15:50
-
الأهلي
قطر
-
x
18:00
-
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
-
x
22:15
-
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
16:00
-
نيس
ليون
-
x
18:00
-
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
13:00
-
خيتافي
أتلتيك بيلباو
-
x
17:15
-
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
13:30
-
سبال
فيورنتينا
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
-
x
16:00
-
تورينو
سامبدوريا
-
x
16:00
-
أودينيزي
ساسولو
-
x
16:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
13:00
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
-
x
16:05
-
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:30:07 AM