مها أبو عوف تكشف عن صورة نادرة لوالديها





أعربت الفنانة مها أبو عوف، عن مدى اشتياقها لوالديها، وشاركت جمهورها على موقع انستجرام، بصورة لهما في مرحلة الشباب.









وظهر والدا مها وهما يرقصان "slow"، وعلقت مها على الصورة قائلة: "أبويا وأمي الله يرحمهم.. وحشتوني أوي".









جدير بالذكر أن آخر أعمال مها الفنية كان مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، الذي يتكون من جزئين، وهو من تأليف نور عبدالمجيد، ومن إنتاج شركة The Producers، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس وأحمد فهمي وخالد زكي وأحمد الشامي وأحمد فؤاد سليم ورانيا منصور ومحمد علاء.