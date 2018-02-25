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باحثة تطالب بسن قانون يمنع سفر القطع الأثرية بمعارض في الخارج

الأحد 25/فبراير/2018 - 05:52 ص
باحثة تطالب بسن قانون يمنع سفر القطع الأثرية بمعارض في الخارج
انتصار غريب
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نعيم يوسف
 
قالت انتصار غريب، الباحثة في التاريخ والحضارة المصرية، إنها تطالب بسن قانون يمنع عرض الآثار في معارض خارج البلاد.

وأضافت "غريب" في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن سفر القطع الأثرية للخارج غير مضمون، وفي نفس الوقت لا يروج للسياحة كما يقال لأن السائح يكون قد رأها في الخارج.
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