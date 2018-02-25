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طارق يحيى: من يتهموني بـ"التفويت" أطفال

الأحد 25/فبراير/2018 - 05:48 ص
طارق يحيى: من يتهموني بـالتفويت أطفال
طارق يحيي
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الفجر الرياضي
 

هاجم طارق يحيى المدير الفني لبتروجت، رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، واصفا إياهم بـ"الأطفال"، مشيرا إلى أنهم وراء فتنة تفويته مباريات لنادي الزمالك.

 

وقال يحيى خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى، إن أسعد أيام حياته عندما يحقق الفوز على الزمالك والأهلي.

 

وتابع يحيى خلال تصريحاته، أن الغيابات والإصابات هي سر هزيمة بتروجت أمام الزمالك بالدوري.

 

المزيد عن: طارق يحيى رياضة بتروجت الزمالك الدوري التفويت الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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