طارق يحيى: من يتهموني بـ"التفويت" أطفال

هاجم طارق يحيى المدير الفني لبتروجت، رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، واصفا إياهم بـ"الأطفال"، مشيرا إلى أنهم وراء فتنة تفويته مباريات لنادي الزمالك.

وقال يحيى خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى، إن أسعد أيام حياته عندما يحقق الفوز على الزمالك والأهلي.

وتابع يحيى خلال تصريحاته، أن الغيابات والإصابات هي سر هزيمة بتروجت أمام الزمالك بالدوري.