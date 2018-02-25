مشادة بين رئيس اتحاد كتاب مصر وعضو مستقيل بالاتحاد بسبب كرتونة مياه بـ24 جنيها



وقال "أبو طالب"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إنه استقال من الاتحاد لوجود مخالفات منها شراء كرتونة مياه بـ24 جنيهًا، ليشربها رئيس الاتحاد، وعمل صورة له قيمتها 280 جنيها.



من جانبه، رد "عبدالهادي" قائلا إن هذا كذب تماما، وهذا رجل أكاذيب، و"مش ممكن نتكلم في حاجات بهذه التفاهة"، لافتا إلى أن الصورة وضعت لجميع رؤساء الاتحاد.

وقعت مشادة على الهواء مباشرة وتبادل للاتهامات بين علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، وأسامة أبو طالب، أستاذ بأكاديمية الفنون، وأحد أعضاء الاتحاد المستقيلين.